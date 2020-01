Magicland, nel Parco Divertimenti più grande del Centro/Sud Italia nasce Cosmo Academy per tutti gli appassionati di Astronomia ed Esplorazione Spaziale

23 Gennaio 2020 12:27

Spazio: in Italia il primo progetto europeo dedicato allo spazio all’interno del parco Magicland in collaborazione con esa, asi, inaf e le aziende dello spazio italiano

Sta per essere ultimata a Magicland, il Parco Divertimenti più grande del Centro – Sud Italia, una nuova attrazione dedicata allo Spazio, unica nel nostro Paese e in Europa: Cosmo Academy, un progetto che trasforma l’esplorazione e lo studio dell’Universo in un’avventura divertente, senza perdere mai il rigore della Scienza.

Cosmo Academy, la cui apertura è prevista in Primavera, verrà realizzata grazie agli esclusivi patrocini e collaborazioni: dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e anche grazie alle maggiori aziende italiane del settore come Thales Alenia Space Italia, Telespazio, Avio ed e-GEOS.

Responsabile del progetto scientifico Letizia Davoli, astrofisico, giornalista scientifica. Lo sviluppo del concept è stato affidato ai designers dell’Università ISIA ROMA Design, istituto pubblico di Design nella rete AFAM del MIUR.

La nuova area dedicata allo Spazio avrà un’estensione di oltre 3mila metri quadrati attorno al Planetario già esistente nel Parco Divertimenti, che con la sua cupola di 26 metri e 250 posti a sedere è il più grande d’Europa. Con la costruzione di Cosmo Academy anche il Planetario subirà un importante restyling nel design e nelle dotazioni tecniche, infatti, verrà dotato di nuovi proiettori in altissima definizione che porteranno un pezzo di Universo sulla Terra. Si tratta del primo progetto italiano di Edutainment dedicato allo Spazio, che unisce il rigore scientifico dello studio dell’Universo all’esperienza di divertimento tipica dei Parchi Divertimento.

La nuova attrazione si svilupperà su 8 tappe che porteranno il pubblico in un viaggio immersivo attraverso il Sistema Solare, a bordo della ISS con gli astronauti europei, in orbita attorno alla Terra e su Marte, per seguire la ricerca di vita sul pianeta rosso. Grazie alla collaborazione con le agenzie spaziali e le aziende dell’aerospazio a Cosmo Academy saranno presenti i satelliti delle missioni e dei programmi più importanti di oggi e degli ultimi anni, da COSMO-SkyMed a Sentinel, da Rosetta a Huygens, da Cassini a Exomars2020. Fino a VegaC, l’evoluzione dell’attuale lanciatore europeo sviluppato in Italia, Vega.

Cosmo Academy offrirà esperienze ed accessi speciali alle scuole di tutta Italia che potranno godere di eventi realizzati su misura per gli studenti, grazie anche alla presenza di tutor specializzati nella divulgazione scientifica che seguiranno i ragazzi durante tutta la visita.

Magicland, si trova a Valmontone, a pochi chilometri dalla Capitale, lungo l’autostrada Roma-Napoli, con le sue 29 attrazioni, gli spettacoli interni e i live show sempre disponibili è una delle mete più ricercate dalle famiglie non solo del Lazio ma di tutte le regioni limitrofe.

