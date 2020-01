Mafia: Presidente Ars, ‘intuizioni Mattarella vanno studiate e imitate dai giovani’

6 Gennaio 2020 11:45

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – “Le intuizioni di Piersanti Mattarella vanno lette, studiate e imitate dai giovani che si affacciano oggi ala politica”. Lo ha detto il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, intervenendo alla seduta solenne per ricordare Piersanti Mattarella alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. “Presidente, è per questo che l’ufficio di presidenza ha deciso di intitolare a Piersanti la nuova biblioteca dell’Assemblea che sarà inaugurata a Palazzo ex Ministeri”, dice Miccichè.

