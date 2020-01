Lombardia: gli auguri di Fontana, ‘essere lombardi è il valore aggiunto’

1 Gennaio 2020 15:58

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Se siamo riusciti ad essere quello che siamo lo dobbiamo alla nostra concretezza, alla nostra voglia di fare, alla nostra mancanza di paura ad affrontare i problemi nei momenti belli e anche nei momenti brutti. Continuate ad essere lombardi anche nel 2020 e sicuramente sarà un anno pieno di soddisfazioni e di gioia per tutti”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un video messaggio pubblicato sulla sua bacheca Facebook.

“E’ stato un anno importante per la nostra Regione, per la nostra attività – ricorda il governatore della Lombardia – ma il 2020 lo sarà ancora di più: abbiamo tanti progetti che stiamo realizzando e questo sarà l’anno durante il quale alcuni di questi troveranno realizzazione”. Per questo, aggiunge, “dovremo continuare ad essere lombardi in questo 2020 perché l’essere lombardi è il valore aggiunto che dà a questa grande Regione qualcosa di più rispetto al nostro Paese… Determinazione, concretezza, ottimismo verso il futuro, sono gli ingredienti ‘segreti’ che fanno del nostro territorio e delle nostre comunità più di una Regione: la Lombardia”, conclude Fontana.

