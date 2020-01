Lombardia: 11mila domande per le case popolari, tetto 20% a indigenti (2)

18 Gennaio 2020 15:04

(Adnkronos) – “La maggior parte delle domande – ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – sono arrivate tramite la piattaforma online, a testimonianza che il lavoro di semplificazione che stiamo facendo per snellire pratiche burocratiche che un tempo richiedevano molto tempo sta funzionando. Questa e’ la Lombardia che ho in mente”.

L’assessore regionale alle Politiche Sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, ritiene il bando un “grande risultato, frutto del grande lavoro fatto con il nuovo Regolamento regionale che, insieme alla piattaforma informatica, archiviano definitivamente la vecchia procedura della domanda cartacea e la graduatoria infinita.”

Con le nuove regole regionali di assegnazione, spiega l’assessore, “Aler Milano conta di velocizzare le tempistiche”. Il presidente di Aler Milano, Angelo Sala, spiega: “Siamo pronti a partire con le prime convocazioni e con gli incontri dei cittadini più in difficoltà, a cui faranno seguito i primi contratti. Siamo soddisfatti dell’applicazione della normativa regionale che ci permetterà di vedere fin da subito i risultati del nuovo bando bando che permetterà di mettere in atto il mix sociale”.

