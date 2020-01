11 Gennaio 2020 11:38

“D5,Pantani” del collettivo artistico LofTheatre porta avanti la battaglia per Marco celebrando i suoi 50 anni con un evento speciale

Dopo 4 anni di Tournée in giro per l’Italia e lungo le tappe principali del Giro d’Italia, lo spettacolo “D5,Pantani” del collettivo artistico LofTheatre porta avanti la battaglia per Marco celebrando i suoi 50 anni con un evento speciale: la prima replica nella Capitale, con ospiti d’eccezione! Gli organizzatori attendono i cittadini il 13 Gennaio 2020 a Roma, alle ore 21, al prestigioso Off-Off- Theatre di Via Giulia, 18.

Per Info, riduzioni e prenotazioni: 06-89239515.

