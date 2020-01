Libia: Fratoianni, ‘bene accelerazione governo ma non basta’

11 Gennaio 2020 16:56

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Di fronte al dramma libico è positiva l’accelerazione dell’iniziativa diplomatica del governo italiano. Ma questo non e’ sufficiente”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu parlando con i cronisti a margine dei lavori della direzione nazionale del partito in corso a Roma che deve decidere sull’avvio del percorso congressuale.

‘A partire dalla verifica annunciata – prosegue il parlamentare di Leu – e’ necessario imprimere una svolta anche su questo fronte, a cominciare dalla cancellazione degli accordi con quel governo in materia di politiche di controllo dei flussi migratori.”

‘E un Paese in guerra, che non rispetta i diritti umani, – conclude Fratoianni – non puo’ essere un interlocutore affidabile sulla tragedia di migliaia di rifugiati, ostaggi dei trafficanti di esseri umani”.

