Legge di Bilancio e stabilizzazione precari, Fsi-Usae Sicilia: “Premiato anche il lavoro in Regione”

2 Gennaio 2020 19:25

La legge di bilancio prevede l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2019. Nella sanità siciliana sono oltre 2mila i precari da stabilizzare

La Fsi-Usae Sicilia esprime grande soddisfazione per l’approvazione della Legge di Bilancio, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2019 e che sarà possibile fino al 31 dicembre del 2022. Nella sanità siciliana sono oltre 2mila i precari da stabilizzare.

“La Fsi-Usae Sicilia sul tavolo alla Regione ha sempre sostenuto la possibilità di stabilizzare i precari unitamente alle altre organizzazioni sindacali, con un lavoro incessante che dura da più due anni, attività che rientra nella fattiva collaborazione tra Regione e parti sociali. Questa Organizzazione Sindacale solleciterà le Amministrazioni per definire le dotazioni organiche e l’ammissione delle stabilizzazioni. L’auspicio è che in futuro venga chiusa la triste pagina del precariato. Confidiamo in una celere attuazione della Regione Siciliana – prosegue la nota – per concludere presto questa partita di stabilizzazioni e proseguire sempre attraverso proficue relazioni sindacali”

