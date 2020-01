Lega: Satta (Upc), ‘Salvini ridicolo e indecente su Papa’

1 Gennaio 2020 19:51

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Salvini non solo non si rende conto di essere ridicolo, ma fa il verso al Papa in modo indecente. Il leader leghista la dignità di chiedere scusa per tutti gli errori che ha fatto non ce l’ha mai avuta”. Lo afferma in una nota è Antonio Satta, segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc).

Valuta questo articolo