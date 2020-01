Sicilia, la Lega sbarca all’Ars: gruppo possibile già dalla prossima settimana

3 Gennaio 2020 13:06

La Lega di Salvini arriva all’Assemblea regionale siciliana: il leader del Carroccio lo aveva preannunciato lo scorso 30 dicembre nel corso di un comizio ad Albino

Entro la prossima settimana l’Assemblea regionale siciliana potrebbe avere un gruppo parlamentare targato Lega. Lo aveva già annunciato Salvini dal palco di Albino e anche se ancora non c’è l’ufficialità sui nomi, quel che è certo è che sulla composizione del gruppo ci si lavora da tempo, in accordo con il commissario Candiani. Il gruppo “avrà una logica territoriale” e “sarà coeso e in grado di poter portare avanti il messaggio della Lega in Sicilia“. Perché, come ha dichiarato al parlamentare Nino Minardo, passato a novembre da Forza Italia al Carroccio e tra i fautori della nascita del gruppo, “oggi il centrodestra in Italia è guidato dalla Lega, la Sicilia è la prima regione in cui il centrodestra è tornato a governare e non è normale che il primo partito della coalizione non sia rappresentato al parlamento regionale”. “La nascita di un gruppo della Lega all’Ars – sottolinea – è una scelta coerente con l’orientamento nazionale del centrodestra. Ci sono storie che finiscono e storie che cominciano”. Per formare un gruppo parlamentare servono tre deputati e tra i papabili ci sarebbe il deputato azzurro Orazio Ragusa che al momento né smentisce né conferma un’eventuale adesione al gruppo Lega. Ragusa ha dichiarato di essere in ottimi rapporti con l’onorevole Minardo e di aver discusso in merito a un possibile passaggio di “cui si è parlato ma senza approfondire“. Anche Giovanni Bulla dell’Udc potrebbe essere tra i deputati pronti a cambiare casacca.

Valuta questo articolo