Lega: Fratoianni, ‘pm chiariranno episodio Livorno’

6 Gennaio 2020 01:45

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Sono certo che la magistratura di Livorno farà chiarezza al più presto sull’episodio di qualche giorno fa, e che il clima di tensione innescato dalla Lega in città, evidentemente in preparazione della prossima stagione elettorale regionale, troverà una ragionevole conclusione”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu, dopo le polemiche venutasi a creare nella città toscana dopo le denunce di un consigliere comunale leghista.

‘Come già denunciato dai nostri esponenti locali – prosegue il parlamentare di Leu – nessuno può pensare di continuare a provocare, offendere, minacciare cercando a tutti i costi la rissa: non è questo il ruolo delle forze politiche e dei suoi rappresentanti istituzionali. Dalle parti della Lega di Livorno – conclude Fratoianni – forse è meglio che si diano una regolata nei loro comportamenti pubblici”.

