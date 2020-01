La gelateria Cesare nel nuovo videoclip di Tiziana Serraino: la dolce storia d’amore e di eguaglianza [VIDEO]

27 Gennaio 2020 11:48

Un amore puro che non si ferma alle diversità ma ne fa strumento per costruire, per unire e per mostrare una Reggio diversa e positiva

Grande successo per il videoclip della cantautrice regina Tiziana Serraino con “Sei e ci sei“, brano che parla di amore e di integrazione con riprese emozionanti di una città, Reggio Calabria, che con i suoi talentuosi artisti è sempre in grado di mostrare il vero volto di un popolo del Sud che convive tranquillamente con le differenze senza volerle eliminare. Bella e intensa la scena della figlia, girata nello storico chioschetto della gelateria Cesare.

La piccola Marianna, testimonial di Cesare, con il suo compagno di scuola Martial, originario dell’Africa, mangia un gelato, ma non uno a caso: è quello di Cesare, eccellenza reggina.

Il chiosco del lungomare diventa così che diventa così strumento per veicolare l’amore per la nostra città, esattamente come il brano di Tiziana, cantautrice che da sempre porta alto il nome di Reggio, raccontandola con gli occhi di chi ama la propria terra di un amore incondizionato.

Un amore puro, senza età, che non guarda il colore della pelle, la religione, la lingua, non si ferma alle diversità ma ne fa strumento per costruire, per unire e per mostrare una Reggio diversa, una Reggio positiva. Guarda il video:

