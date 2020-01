7 Gennaio 2020 20:45

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Io penso che in questo momento serva una legge elettorale che non costringa a coalizioni forzate” ovvero “un proporzionale con uno sbarramento alto, 5% minimo, che faccia entrare in Parlamento 4 o 5 partiti semplificando il quadro con partiti e partitini e poi un governo di coalizione in Parlamento”. Lo ha detto Dario Franceschini a Di Martedì su La7.

