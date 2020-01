Jole Santelli commossa e senza voce, le prime parole della “Governatrice” nella notte: “ringrazio i miei genitori, non so dove sono ma sono convinta di averli qui”

27 Gennaio 2020 00:44

Elezioni Regionali Calabria, Santelli: “risultati enormi, dedico la vittoria ai miei genitori”

“I risultati si commentano più in là nella notte ma sono risultati enormi“. Lo ha detto Jole Santelli, candidata del centrodestra, commenta i primi dati delle proiezioni delle elezioni regionali in Calabria. “Permettetemi di dedicare questa vittoria innanzitutto ai miei genitori. Non so dove siano ma sono sicuro che sono con me. Tutti i ragazzi della Calabria devono poter tornare in questa terra e vivere qui”, ha aggiunto.

Elezioni Regionali, Berlusconi: “M5s irrilevante, via governo e presto al voto”

“Il M5s ha numeri impietosi che li condannano all’irrilevanza. Si apre una fase nuova in cui se la parola democrazia ha ancora un senso si dovrà cambiare governo, restituendo la parola agli italiani prima possibile“. Lo ha detto Silvio Berlusconi, in un collegamento telefonico con il comitato di Jole Santelli in Calabria.

Elezioni Regionali Calabria, Berlusconi: “Santelli sarà simbolo riscatto del sud”

“Finalmente la Calabria puo’ voltare pagina. Con la Presidente Jole Santelli diventera’ il simbolo del riscatto del Sud. Forza Calabria, Forza Italia!”. Lo scrive su twitter Silvio Berlusconi.

Elezioni Regionali Calabria, Berlusconi: “con Jole Santelli mai più la terra del malaffare”

“Jole Santelli e’ una donna di Forza Italia che ha dedicato la vita alla sua terra. Lo dico col profondo affetto che merita: con lei la Calabria diventera’ l’emblema del riscatto del sud, non sara’ piu’ una terra di malaffare ma di eccellenze da valorizzare“. Cosi’ Silvio Berlusconi in diretta al telefono col Comitato di Berlusconi.

