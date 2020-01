Jole Santelli e il giuramento chiesto ai candidati consiglieri: “andremo al Governo di questa Regione, non andremo al Potere di questa Regione. E faremo squadra”

4 Gennaio 2020 17:33

Elezioni Regionali Calabria, le parole di Jole Santelli all’incontro di stamattina a Reggio dove ha lanciato la sua campagna elettorale

“Sarò una donna al vertice della Regione, ma con un modo diverso di governare“. Si è presentata così Jole Santelli, candidata del centrodestra alla Presidenza della Regione Calabria, nella manifestazione per l’inizio della campagna elettorale a Reggio Calabria. Presente tra gli altri la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini. “La Calabria – ha aggiunto Santelli – ha troppi problemi, ma anche troppe possibilità, perchè vengano caricate sulle spalle di una sola persona. Noi dobbiamo imparare a fare squadra. Squadra nella politica, ma soprattutto ‘squadra Calabria’, con i calabresi. Se facciamo squadra veramente la partita la vinciamo. Dobbiamo puntare sulle nostre eccellenze, che sono turismo e cultura, ambiente, innovazione tecnologica. Investendo le risorse in tutto ciò si produce occupazione. Dobbiamo iniziare a canalizzare i fondi. Sapere cosa scegliere. Partendo da un dato: la Regione non è un Ente di gestione, di potere, ma è un Ente di programmazione e di governo. Certamente farò squadra con il Consiglio regionale. Ognuno deve avere il rispetto dei propri ruoli, la politica deve essere corale, attenta alle esigenze e soprattutto alle idee e al confronto. Fare squadra lo intendo a campo largo, maggioranza, opposizione, le migliori teste, chi ci vuole stare. Tanti calabresi che sono fuori possono dare ancora tanto alla Calabria“. “Da quello che percepisco – ha concluso Jole Santelli – il vento c’è. Non c’è bisogno di premere l’acceleratore. Dico a tutti di fare attenzione. Stiamo tutti molto attenti a chi frequentiamo o incontriamo. Non facciamo promesse, lo dico perchè quando parliamo di onestà della politica, io intendo questa. L’onestà della politica è non fare promesse in giro“.

In conclusione, Jole Santelli ha chiesto a tutti i candidati consiglieri presenti in sala di alzarsi e fare un giuramento “per prendere un impegno formale“.

“L’impegno è – ha detto la candidata governatore – che noi andremo al Governo di questa Regione, non andremo al Potere di questa Regione. Non esisterà l’Io, la nostra sarà politica sempre declinata con il Noi, perchè così siamo abituati a fare. Faremo squadra per restituire alla nostra Calabria orgoglio, dignità e il futuro che merita. Faremo squadra come comunità politica, ma dobbiamo fare squadra soprattutto come Calabria“.

