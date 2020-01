Jole Santelli, i dati della vittoria: record a Reggio Calabria con il 65%, a Cosenza e Catanzaro ha raggiunto il 51% [DATI]

27 Gennaio 2020 18:09

Jole Santelli, la prima donna presidente in Calabria: a Reggio Calabria ha ottenuto il record di voti, mentre a Cosenza e Catanzaro si è fermata al 51%

Ha iniziato la campagna elettorale a Reggio Calabria e l’ha terminata sempre in Riva allo Stretto. Una scelta che sembra aver prodotto i suoi frutti quella di Jole Santelli, da oggi nuovo presidente della Regione Calabria. La candidata di Forza Italia ha ottenuto nella provincia reggina il 65,24% delle preferenze, riuscendo a bilanciare il 51,80% totalizzato a Catanzaro (circoscrizione centro con Vibo Valentia e Crotone) e il 51,27% totalizzando a Cosenza. Un risultato emblematico che pone la provincia reggina al centro del progetto politico del centro/destra che governerà il territorio calabrese per i prossimi cinque anni e focalizza ulteriormente l’attenzione sulle elezioni amministrative del prossimo maggio.

Jole Santelli: è trionfo a Reggio Calabria e Provincia

Come spiegato in precedenza nella circoscrizione sud Jole Santelli ha conquistato in maniera netta il suo vantaggio nei confronti degli oppositori politici. A Reggio Calabria e provincia sono 145.748 sui 449.705 totali i voti ricavati. Qui è netta la vittoria nei confronti del candidato Pd Pippo Callipo. Di seguito la percentuali di voti che il candidato di Forza Italia ha ottenuto nei comuni più importanti:

Gioia Tauro 80,95%

Locri 66,64

Palmi 65,31%

Reggio Calabria 58,36%

Jole Santelli: a Cosenza meno voti del previsto

E’ originaria proprio di Cosenza e già solo per questo si pensava che in città sarebbe stato un tripudio di voti. E invece la regola del Nemo propheta in patria è stata confermata: nella circoscrizione nord si è fermata al 51,27% la percentuale di voti finiti nella lista di Jole Santelli:

Corigliano-Rossano 59,12%

Acri 47,05%

Cosenza 43,29%

Calabria, nella circoscrizione centro più equilibrato il confronto Jole Santelli-Callipo

E’ stato il centro della regione ad esprimere invece un maggiore equilibrio, con Vibo Valentia, città di Pippo Callipo, emblematica in tal senso. Anche nelle province centrali, però, è stata la colazione di centro-destra a svettare su tutti:

Vibo 54,27 %

Catanzaro 52,92 %

Crotone 46,08%

Record della Lega a Catanzaro, flop a Reggio e a Cosenza con 6,18

Nei principali comuni delle tre circoscrizioni la Lega ha avuto consensi del tutto differenti: ha svettato a Catanzaro con un 17,04% di preferenze. A Reggio Calabria e a Cosenza invece è stato un flop, con un 8,19% nella città dello Stretto e 6,18% di Cosenza.

E il Pd? Ecco i risultati nei cinque comuni capoluogo

Anche nel caso del PD gli elettori si sono orientati in maniera differente. Prendendo in considerazione i cinque comuni capoluogo ecco i dati finali:

Cosenza 30,09%

Catanzaro 20,94%

Reggio Calabria 16,57%

Crotone 16,46%

Vibo Valentia 13,60%

