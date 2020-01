“Conosco Jole Santelli da 26 anni e non me l’ha mai data”, Pacifici: “le parole di Berlusconi offendono ogni singola donna”

23 Gennaio 2020 17:45

“Le parole con cui Silvio Berlusconi ha aperto il suo intervento a favore della candidata al governo della Regione Calabria Jole Santelli offendono ogni singola donna, oltre che essere sconcertanti nei riguardi della stessa Santelli“, è quanto scrive in Mimma Pacifici. “L’ex premier – prosegue- non riesce a contenere la sua natura, in cui le donne hanno un ruolo di mere ancelle, subalterne al sedicente potere maschile, lontane anni luce dell’emancipazione che ha riguardato il mondo femminile. Come candidata del Partito Democratico e dirigente della CGIL invito ogni cittadino a riflettere in vista del voto di domenica prossima. È in gioco non solo il futuro della Calabria, ma una visione di società che oggi nel 2020 non può che essere improntata sulla totale e incondizionata parità di genere, partendo dal rispetto verso ogni singola donna”, conclude.

