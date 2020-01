“Conosco Jole Santelli da 26 anni e non me l’ha mai data”, il Pd: “da Berlusconi ennesima battuta infelice, votiamo Callipo che le donne le rispetta davvero”

23 Gennaio 2020 17:01

“Il leader del Partito della Santelli, Silvio Berlusconi, è tornato a rispolverare l’enciclopedia delle battute infelici di cui lui è grande conoscitore”

“Oggi a Tropea il centrodestra ha gettato la maschera, mostrando ai calabresi il proprio vero volto: sessista e offensivo verso tutte le donne. Il leader del Partito della Santelli, Silvio Berlusconi, è tornato a rispolverare l’enciclopedia delle battute infelici di cui lui è grande conoscitore. Ci saremmo aspettati da parte della candidata Presidente, che più e più volte ha evidenziato il suo essere donna, un passo indietro o, meglio, un passo in giù dal palco ma niente è successo. E, presupponiamo, che nulla succederà neppure nelle prossime ore. Domenica rechiamoci alle urne e votiamo per Pippo Callipo, che di rispetto per le donne e per le loro capacità ne ha da vendere. Rendiamo le donne davvero protagoniste della nostra Calabria e non mere comparse di una triste pièce già vista e che non vogliamo più rivedere”. Lo afferma in una nota Base Riformista Calabria.

Valuta questo articolo