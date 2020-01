Italian Sport Awards, Sarao della Reggina migliore attaccante della Serie C 2018/2019

27 Gennaio 2020 13:16

Italian Sport Awards, Manuel Sarao invitato agli oscar del calcio: il calciatore della Reggina premiato come migliore attaccante della Serie C

Importante riconoscimento per il neo calciatore amaranto, Manuel Sarao. L’ex Virtus Francavilla è stato invitato per la 9ª edizione dell’evento Italian Sport Awards, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani che omaggia i calciatori italiani che si sono contraddistinti nella stagione 2018/2019. Sarao è stato premiato come “miglior attaccante Girone C dell’anno” presso l’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia (NA) martedì 4 febbraio.

LEGGI ANCHE -> Reggina, vip in città: la compagna del neo acquisto amaranto è una ex concorrente del Grande Fratello [FOTO]

La notizia è stata accolta con gran gioia dal protagonista, che ha espresso le sue sensazioni sui social. “Un grande onore ricevere questo premio – scrive il giocatore su Instagram – frutto del lavoro quotidiano. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato ex compagni e società, ai miei amici e alla mia famiglia, al mio agente e al magico coach. Ora testa e cuore per un altro grande obiettivo. Ad maiora”.

Valuta questo articolo