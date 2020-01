Iran: Azione civile, ‘sgomento per rischio guerra, in Italia dibattito provinciale’

18 Gennaio 2020 09:04

Palermo, 18 gen. (Adnkronos) – Azione Civile e il suo presidente Antonio Ingroia “guardano con sgomento e angoscia alle notizie di queste settimane provenienti da Nord Africa e Medio Oriente che vedono materializzarsi il rischio di guerra ed instabilità mondiali”. “Davanti a tutto questo è surreale e assurdamente provinciale il dibattito e le risposte politiche nel nostro Paese – si legge in una nota – L’Italia è pienamente coinvolta in questi scenari di guerra. Per la partecipazione alla Nato, braccio armato dell’imperialismo USA, e a missioni militari in Libia, Iraq, Turchia, Niger ed altri”. “Per gli accordi e interessi economici con Egitto, Turchia, Libia, Iraq ed altri – si legge ancora – Per la presenza di basi militari USA e Nato sul proprio territorio, da Camp Darby a Sigonella alla Niscemi del MUOS. Per le armi vendute a Turchia, Arabia Saudita e altri”. “Occorre uscire dalla spirale che la guerra totale e il militarismo innescano a favore di interessi geopolitici ed economici di grandi potenze e di immensi interessi capitalistici. Non è più accettabile che tutto questo prosegua! – si legge – Azione Civile sosterrà ogni voce contro la guerra e i giochi di potere di ‘politici” inginocchiati ad interessi economici crudeli e criminali”.

Azione Civile chiama a gran voce ad una mobilitazione generale.

