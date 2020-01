Inps Messina: prendono servizio 19 nuovi funzionari, nel weekend apertura straordinaria della Galleria

2 Gennaio 2020 19:19

All’Inps di Messina prendono servizio 19 nuovi funzionari. Sabato apertura straordinaria della Galleria INPS-INA, nell’occasione si terrà un’iniziativa benefica

Giovedì 2 gennaio si è tenuta presso l’INPS di Messina il Direttore provinciale, dott. Marcello Mastrojeni, ha illustrato le novità per la previdenza sociale con cui si è aperto il 2020.

In particolare, sono stati presentati i 19 nuovi funzionari della sede, che in questa data hanno preso servizio presso la Direzione provinciale INPS: sale così a 50 il numero delle nuove risorse, tutte qualificate, entrate in servizio negli ultimi 6 mesi. È un eccezionale rafforzamento della presenza dell’Istituto nella provincia di Messina, che sosterrà il raggiungimento di livelli qualitativi sempre più elevati.

Successivamente, è stata annunciata l’apertura straordinaria della Galleria INPS-INA dell’isolato n. 318, programmata per sabato 4 gennaio, dalle ore 10 alle 14. È un’opportunità per tanti cittadini per visitare un tesoro nascosto della città, che la Direzione INPS sta tentando da tempo di recuperare e restituire alla pubblica fruizione.

Nell’occasione si terrà un’iniziativa benefica, promossa dalla Direzione provinciale INPS e dall’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Messina, avv. Alessandra Calafiore, a favore di bambini e ragazzi in situazioni di disagio. L’evento è organizzato con il supporto della banda della Brigata meccanizzata “Aosta”, dal Conservatorio “Arcangelo Corelli” e dal Coro “Note colorate”.

