Arriva la Befana della Beneficenza: iniziativa promossa dalla sezione di Locri dell’Associazione Italiana Arbitri

3 Gennaio 2020 17:25

Locri: si terrà domenica 5 gennaio a partire dalle ore 17:30 presso il Palazzo della Cultura un evento di beneficenza denominato “La Befana della Beneficenza”

Si terrà domenica 5 gennaio 2020 a partire dalle ore 17:30 presso il Palazzo della Cultura di Locri un importante evento di beneficenza denominato “La Befana della Beneficenza”, organizzato dalla sezione arbitri di Locri. Come ogni anno, il Presidente Roberto Rispoli, insieme al Consiglio Direttivo e a tutti gli associati, si attivano per realizzare una manifestazione di sostanza e concretezza con finalità di sostegno verso chi ne ha bisogno all’interno del territorio locrideo. Associazione, dunque, che si conferma non solo di tipo sportivo, ma anche sociale aprendosi verso il territorio in cui opera. L’evento prevede lo svolgimento di uno spettacolo teatrale in vernacolo dal titolo “U Paradisu pe mia poti spettari”, a cura dell’Associazione Culturale “Il Sorriso” che, gratuitamente, ha sostenuto l’iniziativa. Per prenderne parte, viene richiesto un piccolo contributo di sostegno che verrà poi interamente devoluto in beneficenza, acquistando dei buoni pasto per i bambini di famiglie indigenti della Locride. Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Locri che ha messo a disposizione gratuitamente il Palazzo della Cultura, tutti gli sponsor che hanno contribuito con il buffet dei dolci finale, gli associati e tutte le persone che ne prenderanno parte.

Valuta questo articolo