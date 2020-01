Infortuni: operaio morto, 24 ore di sciopero ai cantieri della M4 di Milano

15 Gennaio 2020 21:56

Milano, 15 gen. (Adnkronos) – Si fermano per 24 ore i cantieri della Metro 4 di Milano dopo la morte di Raffaele Ielpo, 42 anni, colpito lunedì da una frana mentre stava lavorando a 18 metri di profondità. I sindacati hanno proclamato uno sciopero che partirà dalle 22 di stasera e durerà fino alle 22 di domani.

“Lo sciopero è un atto dovuto a seguito dell’evento luttuoso, che ci obbliga tutti a fermarci, riflettere, elaborare insieme le proposte per migliorare la qualità della sicurezza, non solo nel cantiere della linea M4, ma in tutto il settore edile, che purtroppo continua a essere protagonista in negativo di gravi episodi di infortunio”, scrivono in un comunicato Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil dopo l’assemblea dei lavoratori che si è svolta oggi al campo base Metro Blu.

E proprio la società di costruzioni, Metro Blu, ha risposto prendendo atto della decisione dei sindacati: “D’intesa con i propri soci, nel ribadire la centralità e la priorità del tema della sicurezza, manifesta totale disponibilità ad aprire un tavolo di confronto ed approfondimento con le suddette organizzazioni”. La mobilitazione prevede un’assemblea permanente convocata da domattina alle 7.

