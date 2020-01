Incredibile Vibonese-Reggina, settore ospite quasi sold-out: già staccati oltre 1.000 biglietti

27 Gennaio 2020 21:00

Si pensa già alla partita di campionato Vibonese-Reggina, già staccati oltre 1.000 biglietti

La Reggina sta analizzando il pareggio contro il Bari, 1-1 davanti al pubblico amico e situazione invariata anche considerando il pareggio della Ternana contro il Monopoli, la corsa promozione entra sempre più nel vivo con la squadra di Toscano che al momento può contare di sei punti di vantaggio. E’ già arrivato il momento di pensare alla prossima partita ed alla trasferta contro la Vibonese, gli amaranto hanno l’intenzione di tornare al successo e mandare un nuovo messaggio al campionato. Dopo alcune partite sottotono la Reggina è tornata a dominare l’avversario, è successo contro il Bari e solo un episodio nel finale non ha permesso di conquistare bottino pieno ma le premesse in vista della prossima partita sono ottime. E sarà ancora una volta esodo amaranto. Oggi è stata aperta la prevendita ed in poche ore sono stati staccati più di mille biglietti, in totale 1250 biglietti. Pochi posti dunque a disposizione per assistere al match dal settore ospite, c’è anche la possibilità di acquistare i biglietti in Tribuna.

