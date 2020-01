Nuova tragedia della strada: un uomo investe e uccide due donne

6 Gennaio 2020 12:05

Travolte da una vettura a Senigallia, al volante un uomo positivo all’alcoltest: due donne perdono la vita

Dopo il drammatico incidente di ieri in Alto Adige, nuova tragedia della strada avvenuta sulla SP 360 a Senigallia nella notte. Due donne sono morte dopo essere state investite da un uomo non appena essere uscite da una discoteca. Le due ragazze camminavano a bordo strada quando sono state travolte da una vettura condotta da una persona (poi arrestata) positiva all’alcoltest. Sarebbe stato lo stesso investitore a chiamare i medici del 118 ma le due donne era già decedute. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.

