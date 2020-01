Reggio Calabria, nuovo terribile incidente sulla SS106: un morto [FOTO]

Nuovo drammatico incidente stradale sulla SS106 Taranto – Reggio Calabria, nel basso jonio reggino: erano le 18:30 di oggi pomeriggio quando si è verificato il sinistro che ha provocato il decesso di una persona nel tratto di Bova Marina, all’altezza del Bar Vittoria. La vittima è un uomo che stava attraversando la strada a piedi. A colpirlo un’automobile guidata da una donna che, in base alle prime testimonianze, non andava a grande velocità. L’automobilista si è immediatamente fermata e ha chiamato i soccorritori, ma gli agenti del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del povero pedone. Sul posto la Polizia per i rilievi del caso. Lunghe code in entrambi i sensi di marcia: il traffico è completamente paralizzato da quasi due ore.