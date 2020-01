26 Gennaio 2020 20:18

Una persona è morta ed altre 4, tra cui due bambini, sono rimasti feriti in modo grave nello scontro frontale tra due auto avvenuto a Crotone sulla statale 107

Domenica di sangue sulla statale 107 a Crotone, dove una persona è morta ed altre quattro, tra due due bimbi, sono rimasti feriti in modo grave nello scontro frontale tra due auto. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia stradale per i rilievi, i medici del 118 ed i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

