12 Gennaio 2020 15:24

Pauroso incidente sulla SS106 in Calabria: auto finisce fuori strada e va a sbattere contro un casolare, un morto e tre feriti

Gravissimo incidente a Roccelletta di Borgia sulla SS106, all’alba, dove un giovane è morto e tre sono rimasti feriti in un sinistro in cui, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è finita fuori strada e si è schiantata contro il muro di un casolare. Per due delle persone ferite, da quanto si è appreso, la prognosi sarebbe riservata. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed i medici del 118.

