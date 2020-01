Lavoro, in Sicilia 1 milione e 336 mila occupati: aumentano gli inattivi e gli scoraggiati, vogliono un’occupazione ma non la cercano

2 Gennaio 2020 20:22

In Sicilia migliora il tasso di disoccupazione, che si abbassa nell’ultimo dato disponibile al 18,9 per cento, tuttavia si registra un aumento del tasso degli inattivi (48,7 per cento), cioè di coloro che scoraggiati non cercano più un lavoro

In Sicilia, secondo i dati Istat di ottobre, sono un milione e 336mila quelli che hanno un lavoro: un dato sostanzialmente identico alla rilevazione del 2018 e in linea con i dati del Mezzogiorno. In Sicilia migliora il tasso di disoccupazione, che si abbassa nell’ultimo dato disponibile al 18,9%, tuttavia si registra un aumento del tasso degli inattivi (48,7 %), cioè di coloro che, scoraggiati, non cercano più un lavoro. Secondo i dati delle Camere di commercio, nel terzo trimestre dell’anno le imprese attive operanti nel settore industriale sono 41.670, 27.226 nella manifattura. Persiste ancora una leggera flessione per tutto il periodo dal 2009. Alla fine del terzo trimestre le imprese attive nei servizi sono circa 219mila, in crescita dello 0,4 % su base annua. Crescono le imprese nel settore alloggio e ristorazione (+2,7 %), calano dell’1% quelle commerciali. Nel corso degli ultimi dieci anni le prime sono passate da 18.645 a 26.136, mentre le seconde sono diminuite di oltre 9mila unità.

Valuta questo articolo