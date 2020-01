Un impianto per la produzione di energia elettrica a Pace del Mela: ecco il progetto a impatto zero

29 Gennaio 2020 12:13

Venerdì alla Camera di commercio di Messina la presentazione del nuovo impianto per la produzione di energia elettrica a Pace del Mela. L’area prescelta per la realizzazione dell’impianto si trova a Giammoro, all’interno del sito industriale dove sorge il laminatoio travi e profilati di Duferdofin Nucor

Si terrà venerdì 31 gennaio alle 11, nella sala Consulta della Camera di commercio, la conferenza stampa di presentazione dell’impianto “Peaker” per la produzione di energia elettrica, sviluppato da Duferco Energia a Pace del Mela, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la sostenibilità del sistema elettrico regionale.

“L’investimento è di notevole interesse per l’intero tessuto produttivo della nostra provincia – afferma il presidente dell’Ente camerale, Ivo Blandina – si tratta di un impianto a impatto ambientale pressoché nullo, alimentato a gas naturale, che ha l’obiettivo di fornire servizi di regolazione del sistema elettrico siciliano. Auspichiamo vivamente la partecipazione di amministratori locali, categorie economiche e cittadini a questo primo incontro con i rappresentanti della società, che illustreranno il progetto nel dettaglio”.

L’area prescelta per la realizzazione dell’impianto si trova a Giammoro, all’interno del sito industriale dove sorge il laminatoio travi e profilati di Duferdofin Nucor.

“Il nostro è un investimento sul territorio reso necessario dai recenti sviluppi del sistema energetico nazionale – commenta Antonio Gozzi, presidente di Duferco Italia Holding – impianti come quello di Pace del Mela non solo saranno in grado di garantire la sicurezza della rete elettrica siciliana, evitando rischi di black-out, ma consentiranno anche il mantenimento di un’elevata percentuale di produzione da fonte rinnovabile”.

