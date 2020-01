“I patati bugghiuti”, il retroscena di Denis e non solo: Bisceglie-Reggina e oltre, le 5 cose che ci ha detto la partita di ieri

20 Gennaio 2020 16:46

Bisceglie-Reggina, le cinque cose che ci ha detto il match del Ventura. Dal rigore di Denis, al terribile terreno di gioco: il commento ironico di StrettoWeb

Terza vittoria al fotofinish per la Reggina, che dopo Viterbese e Sicula Leonzio “uccide” anche il Bisceglie nei minuti conclusivi. Ci pensa ‘El Tanque’ Denis, che toglie nuovamente le castagne dal fuoco prendendosi la responsabilità di battere un rigore pesante. Rimane il +9 di De Rose e compagni sul duo Bari-Ternana, e adesso arriva il bello. Nel frattempo, torniamo un attimo alle emozioni di ieri. Le 5 cose che ci ha detto, come sempre in chiave ironica ed irriverente, la gara del ‘Ventura’ Bisceglie-Reggina.

Dopo Lentini lo avevamo detto: di questo passo la popolazione reggina rischia di dimezzarsi. Avvertimento inascoltato: la band di Toscano ha fatto di testa sua e anche a Bisceglie ha ben deciso di mandare all’ospedale i deboli di cuore. Al fischio finale è stata dichiarata l’emergenza: aumentato il numero di cardiologi nei nosocomi reggini. Lo sapete perché la Reggina ha vinto le ultime partite nei minuti finali? Pare che qualcuno dalla società abbia intuito un certo malcontento da parte della tifoseria amaranto: “A fine primo tempo stiamo già 2 o 3-0, le partite non durano un tempo. Abbiamo il diritto di assistere a 90 minuti di gara”. Successivamente a questa protesta, sfociata con la manifestazione davanti allo stadio Granillo, la squadra ha recepito il messaggio: vincere nel finale, così sono tutti contenti. A dispetto delle indicazioni di Toscano su chi dovesse calciare il secondo rigore, il quadro era già chiaro. Fonti interne rivelano che Denis sia andato a prendersi il pallone da Bellomo , da quest’ultimo prontamente concessogli, affermando in strettissimo dialetto argentino: “Stu rigori u battu eu, non mi ‘nteressa nenti. Datimi ccà, ora vi fazzu a viriri na vota pi sempri”. A un certo punto, sia da casa che in tribuna, i tifosi reggini hanno iniziato a non capirci più niente. “Ma non è che abbiamo sbagliato partita?”. C’è stato infatti il dubbio che avessero sbagliato match, anzi proprio sport. Rugby, tennis, golf. Poi alla fine? Pallamano… Dopo il primo quarto d’ora, quello precedente al gol e in cui il Bisceglie ha impensierito più volte la difesa amaranto, Guarna non si è più sporcato le mani. E così, per la noia, ha iniziato a seminare il terreno. Stupito, Loiacono si gira verso di lui: “Enrico, ma che fai?”. Pronta la risposta del portiere: “Fa silenziu, ccà ora nesciuni i patati e ndi facimu bugghiuti a ‘nzalata”.

LEGGI ANCHE -> Reggina grandi emozioni: il VIDEO del rigore di Denis ripreso dagli spalti

Valuta questo articolo