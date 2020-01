Highlights Reggina-Virtus Francavilla, le immagini della prima sconfitta casalinga della stagione [FOTO e VIDEO]

23 Gennaio 2020 00:31

Highlights Reggina-Virtus Francavilla – Gli amaranto perdono la prima gara interna stagionale: le immagini salienti del match del Granillo

Highlights Reggina-Virtus Francavilla – E alla fine è arrivata. Gli amaranto perdono la prima gara stagionale tra le mura amiche. Una sconfitta beffa contro quella che ormai si può definire la nuova “bestia nera“, il Virtus Francavilla. Denis illude, poi la rimonta ospite che gela il Granillo. Forse non il modo migliore per arrivare al big match di Bari, ma non è il momento di fare drammi. Rimane la prima posizione e il +6 su Bari e Ternana.

Di seguito, le immagini salienti del match di questa sera tratte da Eleven Sports.

