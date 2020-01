Highlights Reggina-Bari, la perla di Denis ed il discusso pareggio ospite [VIDEO]

26 Gennaio 2020 18:54

Highlights Reggina-Bari, tutte le azioni più importanti del big match valido per il campionato di Serie C

Highlights Reggina-Bari – Gol ed emozioni nel big match valido per la giornata del campionato di Serie C Girone C, sono scese in campo Reggina e Bari, grandi emozioni tra due squadre in lotta per lo stesso obiettivo, la promozione diretta. Ottima partita per la squadra di Mimmo Toscano che avrebbe meritato i tre punti, nel primo tempo tante ‘botte’ soprattutto dalla squadra di Vivarini. Nel secondo tempo la partita svolta, Reggina in vantaggio con un gran colpo di testa di Denis, il Tanque si conferma in un momento di forma impressionante. Nel finale il pareggio in mischia firmato da Perrotta, non sono mancate le proteste dei padroni di casa per una posizione di fuorigioco. Si tratta comunque di un risultato ottimo per la Reggina che mantiene sei punti di vantaggio sulle dirette concorrenti ma c’è anche un pò di amaro in bocca per tre punti che sembravano in cassaforte. In basso ecco il video con tutte le azioni più importanti, dal gol di Denis al pareggio finale. Giudicate voi…

