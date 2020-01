Highlights Cavese-Reggina, le immagini della prima sconfitta stagionale amaranto [FOTO e VIDEO]

11 Gennaio 2020 20:19

Highlights Cavese-Reggina – Speravamo arrivasse il più tardi possibile, ma prima o poi doveva arrivare. Parliamo ovviamente della prima sconfitta stagionale della Reggina, che ha aperto il 2020 con un sonoro 3-0 subito a Castellammare di Stabia per mano della Cavese. Amaranto comunque ben saldi al comando del girone C, con la speranza che anche le inseguitrici possano steccare. Resta importantissimo, questo è scontato, il cammino di De Rose e compagni compiuto finora. Un incidente di percorso non può cancellare un anno che si prospetta bellissimo.

Di seguito, tramite il VIDEO di Eleven Sports, le immagini salienti del match, con le tre reti dei padroni di casa siglate da Matera, Di Roberto su rigore e Spaltro.

