Highlights Bisceglie-Reggina, le immagini salienti della vittoria amaranto [VIDEO]

19 Gennaio 2020 19:12

Bisceglie-Reggina, le immagini salienti della vittoria amaranto in trasferta. Un rigore di Denis nel recupero fa esplodere la gioia

Highlights Bisceglie-Reggina – La Reggina torna alla vittoria. Dopo il brutto ko contro la Cavese alla prima uscita del 2020, gli amaranto sbancano in rimonta il campo del Bisceglie e continuano a guidare il girone C della Serie C con nove lunghezze di vantaggio su Bari e Ternana, entrambe vittoriose rispettivamente contro Rieti e Rende. Il prossimo impegno per la Reggina è la gara interna contro la Virtus Francavilla, nel recupero in programma mercoledì sera al Granillo.

Di seguito, tramite il VIDEO di Eleven Sports, le immagini salienti del match. L’iniziale vantaggio del Bisceglie con Ebagua e la rimonta della squadra di Toscano con le reti di Loiacono e Denis.

