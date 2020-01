Policlinico Messina: al Pronto Soccorso Generale resta solo una guardia giurata

28 Gennaio 2020 12:46

Eliminata una vigilanza su due previste presso il Pronto Soccorso Generale del Policlinico di Messina

“Incomprensibilmente dalle ore 8.00 della giornata odierna, e su disposizione della Direzione Sanitaria e del Responsabile Risk Manager del Policlinico di Messina, è stata eliminata una vigilanza su due previste presso il Pronto Soccorso Generale, per utilizzarla invece presso il Pronto Soccorso Ostetrico ubicato al 5° piano del Pad. NI. Tutto ciò è avvenuto senza avvertire né la Direzione dell’UOC del Pronto Soccorso Generale né il personale afferente, con evidenti disagi causati”. Lo denuncia il Coordinatore FGU Paolo Todaro, che prosegue:

“La carenza di una guardia giurata presso il secondo accesso al Pronto Soccorso Generale, quello relativo ai codici bianchi e verdi è di fondamentale importanza, come descritto dalla Procedura Aziendale “Prevenzione e gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”, approvata dall’AOU il 28.11.2018, al fine di tutelare e prevenire gli atti di violenza sempre più crescenti a danno degli operatori sanitari, così come era stata prevista per il Pronto Soccorso di Ostetricia e mai utilizzata mettendo a rischio l’incolumità del personale”.

Per Todaro dall’ approvazione di tale procedura, andava implementato il servizio di guardia giurata di ulteriori unità, ma “evidentemente non è una priorità dell’Azienda la prevenzione e la sicurezza del proprio personale”.

Pertanto Todaro chiede l’immediato ripristino della guardia giurata presso il Pronto Soccorso Generale, con la speranza che “tale irresponsabile comportamento non possa essere foriero di ulteriori atti di violenza a carico del personale in servizio”.

