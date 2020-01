“Tutti con Gratteri”, Bova annuncia la sua presenza alla manifestazione

13 Gennaio 2020 16:02

Alla manifestazione a sostegno dell’operato del procuratore capo della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri che si terrà il prossimo 18 gennaio parteciperà anche il presidente della Commissione contro la ‘Ndrangheta in Calabria ed esponente di Articolo Uno Arturo Bova. Ad annunciarlo lo stesso consigliere regionale con una dichiarazione alla stampa: “Ciò che il procuratore Gratteri sta portando avanti, con la preziosa collaborazione dei suoi sostituti e aggiunti, è un’attività significativa. Ma ancora di più è importante ciò che Nicola Gratteri rappresenta per la collettività, essendo riuscito ad incarnare quel sentimento – per fortuna ampiamente condiviso dai calabresi perbene – fatto di voglia di legalità diffusa, di rifiuto convinto della ‘Ndrangheta e dei metodi propri della connivenza criminale. Prendere parte alla manifestazione a sostegno del lavoro di Gratteri, quindi, diventa anche il mezzo attraverso cui, finalmente, la società civile può orgogliosamente dimostrare di essere viva e attiva, raccogliendo così proprio l’appello del Procuratore che ha chiesto a più riprese che vengano occupati quegli spazi lasciati liberi all’indomani di importanti operazioni giudiziarie. Essere in piazza sarà quindi testimonianza dell’esigenza di diffondere quella cultura della legalità che è precondizione necessaria affinché la politica, quella perbene, quella intesa come reale servizio alle esigenze della collettività, possa essere pervasa da energie nuove e sane”.

