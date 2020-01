Messina: “Ballando l’800” in Galleria Vittorio Emanuele

27 Gennaio 2020 13:21

Messina: ieri sera in Galleria Vittorio Emanuele balli e musiche dell’800. Scattareggia: “Serata magica e suggestiva”

“È stato come immergersi in una favola d’altri tempi fatta di sfarzo, eleganza e nobiltà, danzando sulle note delle più belle musiche dell’800 – ha dichiarato l’Assessore con delega allo Spettacolo Giuseppe Scattareggia. Questa è stata l’aria che si è respirata ieri sera nella Galleria Vittorio Emanuele che ben si è sposata con l’esibizione dell’Associazione “Ballando l’Ottocento” di Catania. Una manifestazione del cartellone natalizio, ma che per sopraggiunti motivi di salute era slittata a ieri, domenica 26. È nell’ottica della valorizzazione di questo importante gioiello artistico-architettonico rappresentato dalla Galleria Vittorio Emanuele, che, in sinergia con l’Assessore Dafne Musolino, ho scelto di realizzare questo evento che ne ha esaltato le caratteristiche. Le meravigliose danze dell’800 ci hanno fatto sognare”.

