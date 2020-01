Governo: in odg Cdm anche olimpiadi invernali ‘Milano Cortina 2026’ (2)

29 Gennaio 2020 14:06

(Adnkronos) – Nell’odg del Cdm anche il “decreto legislativo di attuazione dell’articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario – esame preliminare (Affari Europei – Economia e Finanze)”.

“Decreto legislativo di attuazione della direttiva (ue) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (ue) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (ue) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato – esame preliminare (Affari europei – ambiente).

“Decreto legislativo di attuazione della direttiva (ue) 2018/844 del parlamento europeo e del consiglio che modifica la direttiva 2010/31/ue sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/ue sull’efficienza energetica – esame preliminare (Affari europei – Sviluppo economico); – misure per l’organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei XIV Giochi Paralimpici Invernali ‘Milano Cortina 2026’ e per l’organizzazione e lo svolgimento delle ‘finali Atp Torino 2021 – 2025’, anche ai fini della crescita economica – avvio esame (Presidenza – Politiche giovanili e sport); leggi regionali; esame, ai sensi dell’articolo 127 della costituzione, di leggi regionali; varie ed eventuali”.

Valuta questo articolo