Governo: Gelmini, ‘da Conte nessuna risposta al Paese’

13 Gennaio 2020 11:52

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – ‘Paradossale intervista di Giuseppe Conte al ‘Corriere della Sera’. Già dalle primissime parole del premier -‘l’incisività e la credibilità dell’Italia in politica estera è fuori discussione’- emerge il pericoloso scollamento tra le sue convinzioni di facciata e la dura realtà”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

“Il presidente del Consiglio -aggiunge- annuncia una fantomatica ‘riforma dell’Irpef’ (al momento non se ne hanno notizie), dice che ‘saranno riviste le pensioni’ (ovviamente a danno dei pensionandi), derubrica a ‘non decisivo’ il voto in Emilia Romagna. Poi, ignorando lo sfilacciamento della sua maggioranza, fantastica sul cosiddetto ‘cronoprogramma’ e su ‘Agenda 2023’: strumenti che nelle intenzioni di Conte dovrebbero tenere incollati alle poltrone ministeriali Dem, renziani e grillini fino alla fine della legislatura. Dal premier zero soluzioni per Alitalia ed ex Ilva, nessuna presa di posizione su Autostrade, e sul caso Gregoretti, infine, rinnega la politica sull’immigrazione portata avanti dal Conte I fino allo scorso agosto. Un’intervista illogica -conclude Gelmini- che non dà alcuna risposta concreta al Paese”.

Valuta questo articolo