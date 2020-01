Governo: Della Vedova, ‘M5S alla sbando ma detta agenda’

3 Gennaio 2020 05:38

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – ‘Il M5S di Governo era un’illusione: una forza antipolitica, antieuropeista, anti-istituzionale e votata alla decrescita felice sta implodendo di fronte all’incapacità di governare pur avendo scelto spregiudicatamente di essere prima con e poi contro Salvini”. Lo dichiara il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

‘Il populismo giustizialista di Di Maio era e resta un impedimento per qualsiasi strategia di recupero di competitività dell’Italia e di protagonismo in Ue. Più Europa – conclude Della Vedova – rappresenta l’opposizione europeista e liberal-democratica a una maggioranza che consente a un M5S allo sbando di dettare l’agenda al Conte bis in continuità con il Conte uno”.

