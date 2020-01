Cambio di passo, i Giovani Democratici di Messina chiamano a raccolta il centro-sinistra: “Diamo voce ai messinesi che non si riconosco in questa amministrazione miope”

28 Gennaio 2020 16:57

I Giovani Democratici di Messina: “Solo l’unione delle forze progressiste e l’impegno tra i messinesi può rappresentare l’alternativa vincente a chi scambia le Istituzioni per il trampolino delle proprie ambizioni personali”

“Dopo aver insultato ed umiliato il Consiglio, De Luca ha incassato il “Cambio di casacca” e posto fine alle ambiguità. Da oggi il Sindaco ha una propria maggioranza”. A dirlo sono i Giovani Democratici di Messina, commentando l’esito del voto in Aula di ieri sera per il Cambio di Passo. Il documento stilato dal sindaco ha ottenuto 16 voti favorevoli, 10 voti contrari, astenuto il presidente del consiglio Cardile. Per i Giovani Democrati, visto quanto accaduto in Aula, adesso “il centro-sinistra deve impegnarsi a dare voce ai messinesi che non si riconoscono nell’amministrazione miope e nei giochi di Palazzo per blandire il narcisismo del Sindaco. Il voto dei Consiglieri PD rappresenta il primo passo per la costruzione di un’alternativa, gli va riconosciuto il coraggio e la lungimiranza del voto”.

Ma il lavoro in Consiglio Comunale non basta: “dobbiamo tornare a stare tra i messinesi, per ascoltare e costruire insieme una proposta che risponda ai problemi della Città partendo dalla periferia.

A chi pensa che non ne abbiamo la forza rispondiamo che hanno guardato così tanto il Sindaco da non rendersi conto di come sono peggiorate le condizioni di Messina e della voglia di cambiamento che c’è nel mondo dell’associazionismo, del civismo e del lavoro. Da queste forze il centro-sinistra deve ripartire.

Questa è la lezione che abbiamo imparato dalle elezioni in Emilia Romagna. Solo l’unione delle forze progressiste e l’impegno tra i messinesi può rappresentare l’alternativa vincente a chi scambia le Istituzioni per il trampolino delle proprie ambizioni personali”- concludono i GD.

Valuta questo articolo