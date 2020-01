Giornata della Memoria: il racconto della Shoah nei versi del poeta messinese Emanuele Cilenti

27 Gennaio 2020 11:57

“Mi chiamo 3781”: i versi del poeta messinese Emanuele Cilenti in memoria delle vittime dei campi di sterminio

In occasione della Giornata della Memoria, riportiamo di seguito i versi del poeta messinese Emanuele Cilenti, dedicati alle vittime dei campi di sterminio.

Mi chiamo 3781

Questo per anni

fu il mio unico nome,

la casa la condividevo

con altre persone

un tempo sconosciute

ma poi diventate amiche

eravamo rinchiusi

in pochi metri quadri

avevamo freddo e tanta fame,

indossavamo tutti lo stesso vestito

sporco, sbiadito, puzzolente e a righe.

Non eravamo più umani,

non avevamo più nessun nome

eravamo soltanto dei numeri

tatuati nella pelle

ognuno diverso dall’altro.

Non avevamo molto da fare

tra un lavoro ed un altro

cercavamo di sopravvivere

sempre col sorriso sulle labbra

non per felicità

nessuno di noi era contento di stare là

ridevamo per non darla vinta a quegli estranei

che ci guardavano con disprezzo

addossandoci colpe

che nemmeno noi sapevamo di avere

e neanche loro lo sapevano.

Non avevamo giochi

e quando uscivamo in giardino,

per respirare un po’ d’aria pulita,

c’investiva sempre un tanfo strano

un mix di gas e morte

i nostri nasi allora

incominciavano a sgocciolare

ed anche dai nostri occhi

qualche lacrima scendeva,

mentre in lontananza

sentivo l’urlo disumano

di qualche essere umano.

Ogni giorno qualcuno lasciava

quella casa affollata,

o portavano via, chissà dove?!

So solo che non era felice

di andare con loro,

ci guardava un attimo,

scoppiava a piangere

e quegli estranei lo portavano via.

Io ero bambino

e non capivo tante cose

ora invece solo una cosa

non ho ancora capito

e a tutti voi

ho una domanda da fare:

“perché tanta atrocità?”

Quella casa ora è

vuota, non vi abita più nessuno,

ma ogni sera passo di lì

ed ho l’impressione

di ascoltare ancora quelle urla

annuso l’aria, sa’ ancora di gas e morte

e in quel giardino

dove da piccolino passeggiavo

scorgo delle figure,

dei demoni o degli spettri

vestiti da soldati,

ma vedo anche

le anime di tanta gente buona

che avevano una sola colpa,

una grande colpa;

erano tutti innocenti!

Molti vengono qui per ricordare

io invece vorrei dormir tranquillo

e finalmente dimenticare.

