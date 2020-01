Giornata della Memoria: Messina ricorda le vittime dell’Olocausto, le iniziative in città

27 Gennaio 2020 10:36

Oggi è la Giornata della Memoria: le iniziative a Messina in ricordo delle vittime dell’Olocausto

Nell’ambito della Giornata della Memoria, istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto, su iniziativa degli assessorati comunali alla Cultura ed alle Politiche Sociali, oggi, lunedì 27, alle ore 17, a Santa Maria Alemanna, si svolgerà l’evento commemorativo “L’Umanità Negata – Le Leggi Razziali Italiane del ‘38. Per Ricordare. Per Non Dimenticare”. Previsti gli interventi degli Assessori, alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, e alla Cultura, Enzo Caruso. Seguirà la performance di Antonio Mundo “1938: Mi chiamo Youssef e ti stavo aspettando”. In programma anche il Concerto della Memoria del Conservatorio Corelli “La musica durante le leggi razziali”, con Gianfranco Brundo al sax soprano e Nicola Oteri alla chitarra.

Le iniziative di Unime e Prefettura di Messina nel Giorno della Memoria

L’Università di Messina, in occasione della ricorrenza del “Giorno della Memoria” ha aderito alla cerimonia commemorativa organizzata dalla Prefettura di Messina presso il Teatro Vittorio Emanuele. L’iniziativa, che si svolgerà oggi alle ore 10.30, insieme all’Ateneo vedrà anche la collaborazione dell’Ente Teatro e del Liceo Musicale “E. Ainis”.

Nel corso della cerimonia, sarà svolta una riflessione sulla Shoah e sulla presenza ebraica nella Città dello Stretto fra il Medioevo e l’età moderna. La riflessione sarà curata dal prof. Salvatore Bottari (afferente al Dipartimento DiCAM) e, contestualmente, saranno eseguiti alcuni brani musicali del Coro e Orchestra degli alunni del Liceo Ainis. La musica farà da sottofondo alle esibizioni danzanti eseguite dai ballerini della scuola “Studio Danza”, diretta dalla prof.ssa Mariangela Bonanno.

Durante l’iniziativa, sarà consegnata una Medaglia d’Onore ad un familiare di un deportato nei lager nazisti, residente in questo territorio. Alla cerimonia, dal significato intenso ed evocativo, prenderanno parte anche gli studenti degli istituti scolastici locali di secondo grado.

Nel pomeriggio alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli point verrà presentato “Racconto” di Edmond Jabès. Si tratta di un poemetto mediante il quale l’autore – attraverso la metafora del rapporto tra oceano e isola, acqua e terra, stabilità e frattura – esplora ancora una volta con profonda acutezza il rapporto fra Io e Tutto, la geografia interiore e le contraddizioni di questo ‘io’. Perteciperanno la prof.ssa Giuliana Gregorio, la dott.ssa Caterina Pastura, traduttrice del testo, e la prof. Caterina Resta, autrice dell’introduzione. La manifestazione è organizzata dalla Casa editrice Mesogea e dal Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo dell’Università di Messina.

Martedì 28 gennaio, inoltre, presso l’Aula Magna del Rettorato (a partire dalle ore 9.30) si svolgerà un convegno intitolato “Memoria contra antisemitismo. La voce di Edith Bruck“. L’evento verrà introdotto e coordinato dalla prof.ssa Paola Ricci, interverranno i docenti Antonino Carabellò (I.I.S. “La Farina Basile), Marco Centorrino (Dipartimento DiCAM), Dario De Salvo (Dipartimento COSPECS) e Giuliana Gregorio (Dipartimento COSPECS). Di famiglia ebrea, Edith Bruck è una poetessa, scrittrice e regista di origine ungherese, sopravvissuta alla deportazione.

