Giornalista siciliana morta per malaria: la Procura apre un’inchiesta

28 Gennaio 2020 19:46

Sicilia, i familiari della giornalista deceduta dopo aver contratto la malaria hanno presentato un esposto: la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sulla morte di Lorena Guida, la giornalista e insegnante agrigentina che ha contratto la malaria durante un viaggio in Africa. L’inchiesta è per omicidio colposo e se ne sta occupando il pubblico ministero Elenia Manno. Il procuratore capo Luigi Patronaggio e l’aggiunto Salvatore Vella seguiranno le indagini della sezione carabinieri.La Procura ha disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche al “San Giovanni di Dio” di Agrigento e l’esame autoptico. A far partire l’inchiesta, l’esposto presentato dai familiari di Loredana per fare luce su eventuali responsabilità del personale sanitario. I funerali della giornalista, previsti domani pomeriggio, sono dunque rinviati.

