Si è ufficialmente aperto il Musica Insieme Festival 2020, la IV Edizione della stagione concertistica nata da una joint venture tra AMA Calabria di Lamezia Terme e Musica Insieme Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana con sede a Gioia Tauro

Con la conferenza stampa tenutasi mercoledì 29 gennaio presso Palazzo Baldari di Gioia Tauro, si è ufficialmente aperto il Musica Insieme Festival 2020, la IV Edizione della stagione concertistica nata da una joint venture tra AMA Calabria di Lamezia Terme e Musica Insieme Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana con sede a Gioia Tauro. Il Festival, per tutto il 2020, dopo l’anteprima del 18 gennaio (matinée) “Le incredibili avventure di Mr. Fogg”, evento che ha visto sul proscenio l’Orchestra La Grecìa, Giulia Pollice voce recitante, Ferruccio Messinese direttore, proporrà diversi eventi: “Avremo il piacere di ascoltare svariati generi e stili, dalla musica classica al jazz, dalla musica corale alla musica italiana. Ci onora e ci riempie d’orgoglio la collaborazione con Ama Calabria e per questo ringraziamo il suo Presidente M. Aurelio Pollice nonché tutto il suo entourage organizzativo. Ama Calabria è un’associazione che da più di 40 anni attua una significativa attività di promozione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale e della nostra regione; organizza, stagioni teatrali, concorsi nazionali ed internazionali, corsi di formazione autorizzati dal MIUR e tanto altro ancora ed è considerata tra le più grandi associazioni in Italia”. Così ha dichiarato il presidente di Musica Insieme prof.ssa Caterina Genovese che ha voluto ringraziare anche il Ministero dei Beni Culturali e la Regione Calabria. “Un grazie particolare – ha continuato il Presidente – va all’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro, al Sindaco Aldo Alessio e all’Assessore alla Cultura Carmen Moliterno che hanno accolto con entusiasmo questo nostro progetto e hanno dimostrato grande sensibilità e attenzione per tutto ciò che è cultura. Hanno aperto gratuitamente le porte del prestigioso Palazzo Baldari in modo da dare la giusta cornice agli importanti eventi che offre il Festival 2020. Un grazie particolare anche a don Antonio Scordo che ci darà modo di proporre eventi all’interno del Duomo di Gioia Tauro”. Alla conferenza stampa, oltre alla prof.ssa Genovese, ed all’Assessore Carmine Moliterno era presente la prof.ssa Stefania Prota, vice presidente di Musica Insieme che così si è espressa: “Mi associo a quanto detto dal presidente: estendo i ringraziamenti – ha continuato – a quanti ci affiancheranno in questo cammino di emozioni ed al M. Ferruccio Messinese per la sua preziosa collaborazione nelle operazioni di allestimento del Festival”.

Il Musica Insieme Festival, presenterà domenica 2 febbraio un musicista d’eccezione: il pianista Pierluigi Camicia. Nel corso dell’evento (h 19,00 – Palazzo Baldari) il maestro presenterà un programma interamente dedicato ai Preludi (5 Preludi op. 16 – Alexander Skriabin; 15 Preludi – Nino Rota; 24 Preludi op. 28 di Fryderyk Chopin). Seguiranno altri eventi di grande spessore artistico come il Duo pianistico Aurelio e Paolo Pollice il prossimo 16 febbraio, la pianista Polina Sasko ed altri artisti che contribuiranno certamente a dare alla città e a tutto il comprensorio un’ulteriore spinta per lo sviluppo culturale. Il presidente Genovese precisa che l’ingresso ai concerti sarà offerto dall’Associazione Musica Insieme che da dieci anni opera a Gioia Tauro per promuovere la musica tra i giovani. A questo scopo è nata all’interno di Musica Insieme l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria, conta oggi più di 50 giovani musicisti provenienti da tutta la Calabria e che ha al suo attivo numerosissimi concerti in tutta l’Italia (Città del Vaticano, Bologna, Messina, Palermo, Catania, Napoli, Orvieto, Salerno, etc…etc…) e nella nostra regione (Cosenza – Duomo ed Università, Reggio Calabria – Duomo ed Università, Crotone – Duomo, Lamezia Terme – Duomo e Teatro Comunale Grandinetti, Vibo Valentia – Duomo e Castello Svevo Normanno, Cosenza – Duomo e Castello Svevo Normanno, etc…etc…): L’associazione gioiese è attiva anche nel campo della formazione: infatti grazie ad una convenzione con il conservatorio di Musica “F- Torrefranca” di Vibo Valentia sono attivi i corsi preaccademici e i corsi base per lo studio delle specialità strumentali presenti presso lo stesso Conservatorio.

