Taormina: all’Ospedale San Vincenzo arriva un carico di giocattoli per i piccoli pazienti [FOTO]

9 Gennaio 2020 18:08

L’iniziativa 5 stelle per i piccoli pazienti dell’Ospedale di Taormina

Tanti i giochi messi a disposizione dei giovani pazienti dei reparti di pediatria dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. E’ qui che infatti è proseguita l’iniziativa “Giocattoli in MoVimento” ideata dal Movimento 5 Stelle e portata avanti tramite la piattaforma Rousseau dagli attivista locali.

“Insieme alla deputata nazionale Angela Raffa, una delegazione di attivisti guidata ha visitato in mattinata i piccoli degenti portando loro i giocattoli raccolti durante la manifestazione e regalando un sorriso”, raccontano i pentastellati. “Subito dopo – prosegue l’attivista Giuseppe Leotta-, ci siamo intrattenuti per una chiacchierata con i sanitari incentrata sulle peculiarità e sulle esigenze del reparto”.

L’intera provincia e la città di Messina si confermano quanto mai sensibili ai temi della condivisione e della solidarietà rispondendo come meglio non si potesse.

I moltissimi giocattoli che sono stati raccolti sono stati consegnati all’ospedale, dove andranno a riempire gli scaffali della sala ricreativa dei reparti di pediatria.

“Ringraziamo i messinesi perché ancora una volta hanno mostrato grande sensibilità nei confronti di questi temi – dice Angela Raffa – sono stati raccolti giochi di tutti i tipi, per i più piccoli ma anche per i ragazzi, compresi tanti libri. Sono stati anche i bambini stessi, magari invogliati dai genitori, a portarci i loro giochi, comprendendo così il valore dell’iniziativa. Una manifestazione di solidarietà che vuole combattere gli sprechi e sensibilizzare al riuso anche di questi oggetti, che per alcuni magari non rappresentano più l’attrazione originaria ma che per altri diventano invece oggetto di grande felicità. Siamo quindi molto soddisfatti per la riuscita di questi appuntamenti, visto d’altronde il valore educativo per tutti i nostri piccoli, e che contiamo di riproporre in ulteriori occasioni. Abbiamo scelto, infine, di donarli all’ospedale perché ci è sembrato il luogo più adatto dove questi giocattoli potranno continuare ad essere usati. Difatti saranno a disposizione veramente di tantissimi bambini, che ne potranno usufruire proprio in quelle giornate molto particolari, di malattia e degenza, tipiche di ogni ricovero ospedaliero, allontanando temporaneamente preoccupazioni e piccole sofferenze”.

