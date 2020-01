Giardini di Montalto, la gestione per ora ritorna alla parrocchia. L’appello di Puli-Amo Messina: “De Luca ci ripensi, decisione assurda”

15 Gennaio 2020 19:56

Il Sindaco De Luca riconsegna il Giardino di Montalto alla parrocchia insorgono i volontari di Puli-AMO Messina

Questa mattina il sindaco di Messina, insieme all’Assessore Caminiti e all’Assessore Musolino, ha incontrato Padre Lorenzo Campagna per discutere della della situazione dei Giardini di Montalto. Presenti all’incontro anche il consigliere Giovanni Caruso, l’avv. Rosa Trovato, il geom. Antonino Bongiovanni e Lillo Brigandì di Masci ME 1.

Insieme agli Assessori sono stati esaminati gli atti inerenti il Giardino, per il quale Padre Lorenzo ha confermato al sindaco De Luca l’esistenza di un atto di donazione in favore della Curia.

L’amministrazione ha deciso di approfondire ogni questione inerente la titolarità dell’area ad un successivo tavolo che è stato già convocato per il prossimo giovedì alla presenza degli Assessori Caminiti e Musolino.

“In ogni caso, fin tanto che non verrà chiarita la situazione sulla proprietà del bene- annuncia De Luca su fb- ho chiarito che la gestione del Giardino di Montalto sarà comunque affidata alla Parrocchia di Montalto che ne garantirà la manutenzione ordinaria e l’accesso a tutti coloro che vorranno godere del suggestivo panorama posto sotto il benevolo e vigilante sguardo della Madonna di Montalto”.

PuliAmo Messina: “Amarezza e delusione”

“Apprendiamo dalla pagina facebook del Sindaco di Messina Cateno De Luca che oggi, mercoledì 15 gennaio, ha avuto luogo un incontro con il parroco della chiesa di Montalto, Padre Lorenzo Campagna, per discutere della tematica inerente il Giardino di Montalto: area ripulita dopo 30 anni di incuria dall’Associazione Puli-AMO Messina e riconsegnato alla cittadinanza fino al 31 ottobre 2018, data in cui l’atto di concessione dell’area è stato sospeso per un evento mai realizzatosi all’interno del parco”- commenta il movimento Puli-Amo Messina.

“Non possiamo che esprimere profondo rammarico per la decisione del Sindaco De Luca di affidare l’area alla parrocchia, che lascia aspetti oscuri a questa contorta vicenda. Innanzitutto, non si comprende che ruolo abbiano avuto le due due commissioni consiliari tenutesi per discutere della tematica, visto che quanto discusso non è stato tenuto minimamente in considerazione. Un comportamento certamente antidemocratico, che non tiene conto delle osservazioni poste in essere dal civico consesso e che costituisce un grave smacco istituzionale. Non è dato sapere inoltre perchè Padre Lorenzo Campagna, invitato all’ultima commissione consiliare, abbia preferito disertare all’incontro, salvo poi incontrare privatamente il sindaco di Messina.

E’ inoltre incomprensibile come il Sindaco De Luca tradisca le sue stesse intenzioni e quelle dei suoi assessori – chiaramente espresse in più occasioni – circa la necessità di affidare l’area mediante un bando ad evidenza pubblica e vietando tassativamente l’affidamento diretto dello spazio. E’ bastato un incontro istituzionale per modificare le carte in tavola? A ciò aggiungiamo il dato più importante e incontrovertibile: affidare l’area alla parrocchia significherebbe farla tornare alle condizioni di partenza, quando a gestirlo vi era, appunto, la stessa parrocchia, la quale ha utilizzato l’area a proprio uso e consumo, facendola ridurre un’autentica discarica a cielo aperto. Prova ne siano i sei mesi di pulizia incessante per la bonifica dei luoghi (documentati per mezzo stampa, interviste, e ampio materiale fotografico), durante i quali sono state rimosse tonnellate di rifiuti (tra questi, montagne di cemento, mattoni, calcinacci ed eternit).

Alla luce di quanto scritto, la domanda sorge spontanea: cos’è cambiato, da trent’anni ad oggi, per rendere la parrocchia di Montalto idonea a gestire, curare e rendere fruibile un giardino di 3000 mq? La parrocchia è adesso capace di rendere sempre fruibile il Giardino secondo gli orari delle villette comunali, avendo inoltre cura di annaffiare le piante, spazzare i viali e svuotare i cestini della spazzatura? Noi esprimiamo più di una perplessità, al riguardo.

Facciamo pertanto appello al Sindaco De Luca, agli assessori al ramo Dafne Musolino e Massimo Minutoli, al presidente della prima commissione consiliare Libero Gioveni, al presidente del consiglio Claudio Cardile e a tutti i consiglieri comunali, per rivalutare più coerentemente la decisione assurda di ri-affidare il Giardino alla parrocchia di Montalto, tenendo in seria considerazione l’evidente impossibilità gestionale dell’ente ecclesiastico dimostrata in questi anni e indìre quindi un bando ad evidenza pubblica, che consideri le reali possibilità di enti ed associazioni nel garantire l’apertura, la manutenzione e la valorizzazione dell’area. In caso contrario, che sia il Comune di Messina a provvedere alla gestione del Giardino di Montalto. Noi, come sempre, vigileremo sempre affinchè il Giardino torni pubblico e sempre fruibile”.

