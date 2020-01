Gianni Alemanno presenta a Reggio Calabria “l’Enciclopedia del Sovranismo”: “questa dottrina sta crescendo per rispondere alla crisi della globalizzazione” [FOTO e VIDEO]

10 Gennaio 2020 20:38

Reggio Calabria, Gianni Alemanno presenta in città il libro sul Sovranismo

Oggi pomeriggio presso l’Hotel Torrione, nel cuore di Reggio Calabria, Gianni Alemanno ha presentato il libro “Sovranismo – Le radici e il progetto“. Alemanno ha portato quello sul sovranismo a un dibattito più ampio e intellettuale, sulla dottrina politica che oggi sta aumentando i propri consensi in molti Paesi del mondo occidentale e democratico.

Per Alemanno il Sovranismo sta crescendo come risposte alle “dinamiche della globalizzazione non governate“, che “stanno portando a un impoverimento generale e diffuso delle condizioni popolari e hanno determinato una pesante crisi“. Tra gli antesignani della dottrina sovranista, Alemanno ricorda la destra sociale, “ma noi troviamo stralci di sovranismo nel pensiero di Almirante, nelle idee di Bettino Craxi e nello stesso Berlusconi che è stato deposto nel 2011 quando in Libia o nei rapporti con Putin aveva assunto posizioni di carattere nazionale“.

Ecco le parole dell’ex Sindaco di Roma:

Valuta questo articolo