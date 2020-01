Gelmini: “Forza Italia sosterrà Jole Santelli in ogni modo possibile per risolvere i problemi della Calabria”

28 Gennaio 2020 15:53

La nota di Mariastella Gelmini capogruppo di Forza Italia

“Forza Italia è un grande partito nazionale. E Jole Santelli un’attenta conoscitrice del suo territorio. Noi, da Roma, la sosterremo in ogni modo possibile. La coalizione di centrodestra dimostra adesso, anche più di ieri, di avere bisogno di una Forza Italia combattiva. Oggi i problemi della gente sono legati ai nostri temi identitari: lavoro, imprese, occupazione, giovani, infrastrutture e giustizia. E noi, la voglia di lottare per gli interessi del Paese, non la faremo mancare“. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista ad Avvenire.

