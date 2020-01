Il Fontalba Snow Trophy non smette di sorprendere, oltre Etna e Gambarie arriva anche la tappa in Friuli-Venezia Giulia

24 Gennaio 2020 13:34

Spostata la data di Gambarie al 22 e 23 febbraio, il #FST2020 si arricchisce con la sorpresa della terza tappa in Friuli Venezia Giulia il 3 marzo. Ufficializzata la nuova importante partnership con #FOTIAUTO

Mentre fervono i preparativi per la tappa d’esordio del Fontalba Snow Trophy 2020, in programma 8 e 9 febbraio sull’Etna (dove, nonostante un clima quasi primaverile, la neve pian piano sta imbiancando le meravigliose pendici del Vulcano attivo più alto d’Europa) dagli organizzatori della manifestazione arriva anche l’ufficialità dell’organizzazione di una terza tappa conclusiva. Il Fontalba Snow Trophy si sposta verso nord e sbarca in Friuli-Venezia Giulia dove, grazie anche alla partnership con il “Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo”, farà tappa martedì 3 marzo a Tarvisio per l’appuntamento conclusivo di quest’edizione 2020, arrivando cosi a coprire ben 3 regioni italiane. In mezzo la seconda tappa, quella di Gambarie: inizialmente prevista per l’ultimo weekend di gennaio, l’assenza di neve anche sulle splendide e modernissime piste degli Impianti calabresi ha fatto slittare l’appuntamento a 22 e 23 febbraio, quando ricorre anche il weekend di carnevale e non mancheranno delle sorprese a tema.

Si arricchisce di novità, dunque, la seconda edizione de Fontalba Snow Trophy cosi come si impreziosisce del sostegno di nuovi ed importanti partner. Ultimo, in ordine di tempo, è #FOTIAUTO (concessionaria ufficiale Jaguar Land Rover in Sicilia per le province di Catania, Messina, Enna, Caltanissetta e Agrigento) che si affianca al Title Partner Fontalba, ai Comuni di Linguaglossa e Pro loco di Linguaglossa, al Comune di Santo Stefano in Aspromonte, al Comitato Regionale Sicilia della Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) ed ai Comitati Territoriali di Messina, Catania e Reggio Calabria, al Comitato Regionale Sicilia della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) ed al CUS UniMe di Messina. Confermata anche per questa edizione la partnership tecnica con Decathlon Milazzo.

Valuta questo articolo